Katrin Deren: miks küll peaks maakohas elav noor õppima saksa keelt?

Puhtalt majanduslikud faktid ütlevad, et Saksamaa on Euroopa Liidu majandusmootor, riik, millel on tugev tööstusbaas, kõrge ekspordivõime ja stabiilne majanduspoliitika. Saksamaa mängib keskset rolli Euroopa majandusotsustes ning mõjutab oma suuruse ja mõjuvõimu tõttu oluliselt kogu siinset arengut. Lisaks on saksa keel kõige rohkem kõneldud emakeel Euroopa Liidus, seda räägib emakeelena ligi 100 miljonit inimest Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Luksemburgis, Belgias ja Põhja-Itaalias. Seega juba pelgalt loogika ütleb, et saksa keele õppimisel on mõte sees.