Et 14. aprillil täitus Tartu avavanglal kümnes aasta, tutvustasidki avavangla juht Kristina Heering ja avavanglas avamisest saadik töötanud inspektor-kontaktisik Epp Elbrecht, kuidas selle vangla osa töö käib ning kuidas see aastate jooksul muutunud on.