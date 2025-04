Surnuaial jäljetult kadunud Väinot otsivad nii vabatahtlikud kui politseinikud

Politseile anti eile õhtul teada, et Väino läks pühapäeva pärastlõunal kella poole nelja paiku koos abikaasaga kalmistule. Samal ajal kui naine hauaplatsile lilli viis, jäi mees pingile istuma. Kui abikaasa pingi juurde naasis, polnud Väinot enam seal ning naisel ei õnnestunud teda leida.

On suheldud ka Väino lähedastega, ent tema asukohta pole õnnestunud tuvastada.

Usar märkis, et üks kord varem on politsei Väinot juba otsinud. Teisel korral, kui Väino kaduma läks, leidis naine ta Emajõe äärest pingilt istumast. Nüüd on ta kolmas kord kaduma läinud.