GALERII Valgusmaaling aitas Pallase tudengil teha näituse Toomel pimedale pööningule

Toomel ülikooli muuseumi pööningul on pimeduses Signe Oidekivi näitus «Kujutlen». Pildid on valgustatud ja ilma valguseta ei oleks ju võimalik näha ka animatsioone. Peategelane koos Ervu küla vanade mahajäetud hoonetega on valgus ja ühtlasi fotokunstniku abimees, sest ta on kasutanud valgusmaalingu tehnikat.