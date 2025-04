Ainulaadseks teeb Ansbergide kohviku see, et lisaks pagaritoodetele ja kohvile saab seal selga proovida ja soetada moodsaid rõivaid. Niisiis võivad sõbrannad kohvi või klaasikese vahuveini kõrvale valida endale uued riided ning südalinna peole minna.

Kohvikus on ka iseteenindus-veinikülmik, kus saab endale ise klaasi täis valada ning märkida üles, mitme klaasitäie eest õhtu lõpus tasuda tuleb. Kohvikupidajad loodavad ennekõike inimeste aususele, kuid et tegemist on võrdlemisi väikese kohaga, siis salaja klaasi täitmiseks seal kuigi palju ruumi polegi.