Juhtkiri Hirmu suured silmad

Ometi on see kõik lihtsalt tagantjärele tarkus, mille toel võib küll mingeid tulevikuplaane teha, kuid mitte toonaste otsuste üle kohut mõista. 2020. aasta esimeses pooles ei osanud keegi pandeemia tegelikku olemust hinnata ja nii krutiti meetmete kangust halvimate näidete põhjal. Kõigil olid silme ees pildid Põhja-Itaalia väikelinnadest, kus koroona tuhandete kaupa eakaid tappis – kardeti, et lõdva suhtumisega hakkavad kirstude virnad kerkima ka meil.