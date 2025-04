Noor mees ehitas vana õmblusvabriku lattu ka harrastajatele mõeldud jalgpalliväljaku

Leo Daniel Sipria on õppinud majandust ja turundust ning tegeleb ka ettevõtlusega. Nii ühendas ta teadmised armastusega jalgpalli vastu ja ehitas Annelinna endisesse lattu jalgpalli siseväljaku.

Tartus Annemõisas on üks suur jalgpallihall ja Roosi tänaval on üks pisem ka Tartu Kalevi kasutada. Kuid hiljuti ülikooli lõpetanud Leo Daniel Sipria mõistis, et noored, harrastajad ja niisama vutihuvilised nendesse aega saada ei pruugi ja nii ehitas ta ise kõigile rentimiseks ühe kunstmurukattega siseväljaku, millele pani nimeks Futcage Arena.