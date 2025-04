Millal saavad tartlased bussiga randa? Linnavalitsus arutab asja

Kas oleks võimalik kaaluda, et suvel oleks võimalik Emajõe randa saada ka ühistranspordiga, uuris Tartu kodulehel «Ametnik vastab» rubriigis tartlane. Ta märkis, et lähimad peatused on linnaujula rannast liikumisraskustega inimestele ja ka väikeste lastega tulijatele nii kaugel, et sinna ei saa muidu kui auto või taksoga.