Loetletud puude hulgas on vaid need, mille mahavõtmiseks oli tarvis raieluba. Puude langetamiseks, mille tüve läbimõõte on alla 15 sentimeetri, pole raieluba vaja, selgitas Tartu linna arborist Kaire Zimmer. Ka ei ole raieluba vaja viljapuude mahavõtmiseks.