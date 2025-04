Hansa kooli direktori Liina Karolin-Salu sõnul oli see üks korralik ajurünnak. «Ilmselt ei osanud tudengid oodatagi, et lapsed nendega nii aktiivselt kaasa mõtlevad,» ütles ta naerdes. «On selge, et lastele läheb oma kooli ümbrus korda – kõigil jätkus julgust arvamust avaldada.»