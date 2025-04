Kaja Kallas, te kordasite taas, et eesmärk on endiselt Ukraina võit, aga kuidas seda praegu defineerida skaalal iseseisev riiki – Krimm tagasi ja sõjakahjud välja nõutud?

Ukraina võitu saab ikkagi defineerida Ukraina, meie seda nende eest defineerima ei hakka. Mida oleme öelnud, mis on meie rahu parameetrid: need on territoriaalne terviklikkus, iseseisvus, iseotsustamine. Igasugused nõudmised Ukraina demilitariseerimise kohta on absoluutselt väljaspool küsimust.