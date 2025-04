Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi Eesti ajaloo osakonna kaasprofessor Enn Küng tõdes rahvusarhiivi Noora muuseumis, et saatus pole olnud helde Tartu linna ega tema varasemat ajalugu kirjeldavate arhiivimaterjalide vastu. Ent huvipakkuvat on siiski nii kodumaal kui ka lähiriikide arhiivides.

Selles on elu väike veidrus, et Tartu ajaloo kolmeköitelisena kavandatud koguteose peatoimetajaks sai Enn Küng, kes majandusajaloolasena on senises uurijatöös arhiivides Tartu leheküljed pigem süvenemata edasi keeranud. Aga Tartu loos on olnud vägevust, põnevust ja hävingut. Pärast ammust hiilgust oli see linn pikka aega kaubateedest kõrvale jäänud perifeerne asula. Millisena see linna lugu nüüd raamatusse raiutakse? Peatoimetaja Küng annab aimu.