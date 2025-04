Gregor Pank: elektritõuksid tuleb kodustada, mitte neid ignoreerida

Tartus on Eesti suurematest linnadest ilmselt parim rattataristu. Visioon jalgrattalinnast on siiski eesmärk, mille reaalset teostamist viimaste aastate jooksul eriti ei näe. Ühtaegu elektriliste tõukerataste massilise tulekuga on Tartus käsil kogu liikluse uuenduskuur.