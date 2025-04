Kohtunik Triin Harak märkis sissejuhatuseks, et kaitsjad on vormistanud taotluse kuulutada eelistung kinniseks ja kohus aktsepteerib seda. «Kuna süüdistuse aluseks on intiimsed asjaolud ning nende võimalik meedias kajastamine ja tõendite esitamine võib põhjustada kannatanute üleelamisi,» põhjendas ta.