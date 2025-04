Ropka-Teguri arenguala esimene plaan tundus maaomanikele toores

Talle jäi silma, et esialgse plaani järgi peaks Turu tänav nihkuma sadamaraudtee koridoriga ristuvas kohas veidi jõe poole. «Seal on tõstukite rendiga tegeleva firma plats, ma ei usu, et nad on selle plaaniga rahul, et tänav hakkab nende krundilt läbi jooksma,» ütles Gailit.