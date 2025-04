Elektriline tõukeratas on muutunud linnapildis tavaliseks, samas ohtlikuks. Nende juhid kipuvad arutult kihutama ja sõitma sageli seal, kus ei tohi. Sagedane on vaatepilt, kui sõidetakse mitmekesi ja puudub kiiver. Väike hooletus ja õnnetus on käes.