Arvustus Pitsabaari seintel avaneb muinasjutumets

Märtsi lõpus avatud väljapanek «Strangeland» on neljas, kus kunstnik näitab oma digimaale. Viimase pooleteise aasta jooksul loodud piltidest saab avastada omanäolist paralleelmaailma, milleni ta jõudis 2009. aastal ning mis on koos temaga kasvanud ja arenenud.

Strangelandi kontseptsiooni tutvustades ütles Kontus, et tegu on tema viisiga proovida ümbritsevat mõista ja maailmas korda leida. Aastatega on aga tulnud üllatav järeldus: mida vanemaks kunstnik saab, seda vähem ta mõistab, mis tema ümber toimub. Maailma müstilisus kajastub tema töödes, mis on üha mitmekihilisemaks läinud, kulmineerudes nüüdse näituse detailirohkete maalidega.