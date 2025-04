PILDID «Näe, vanadusest on ikka kasu ka!» Marju Lauristin sai sünnipäevaks koduakna alla omanimelise pingi

Endiselt Tartu ülikoolis õppejõuna töötav Marju Lauristin, keda sõbrad ja kolleegid juba nooruspõlvest on kutsunud Marjustiniks, on Tartu aukodanik. Nii pidasidki linnajuhid teda olulise sünnipäeva puhul meeles ja lasid pingile kinnitada sildi «Marjustin, Tartu aukodanik» ja selle kõrvale Artur Alliksaare luuleread «Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On vaid hetk, milles viibime praegu».

«Täpselt nii!» nõustus Marju Lauristin seda lugedes, naeratus näol. Ta rõõmustas, sest ongi kodu juurde pinki lootnud. Varem oli ta isegi ühe pingi õue toonud, kuid see kippus «ringi liikuma». Uus pink rändama ei lähe, see on kindlalt maa küljes kinni. «Näe, vanadusest on ikka kasu ka, need on vanaduse dividendid,» lisas Lauristin.