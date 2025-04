Laupäeval, 5. aprillil sai Tartus elav naine telefonikõne, kus räägiti, nagu oleks tema tütar sattunud õnnetusse. Naisega rääkis telefonitsi väidetav uurija, kes selgitas juhtunut ning sedagi, et teine õnnetuses viga saanud osapool ei anna asjale ametlikku käiku, kui pere annab neile valuraha.

Telefonikõnes uuriti naiselt, et kui palju tal on maksta ning kui summas oldi kokkuleppele jõutud, siis pakkis naine raha hommikumantli taskusse ning andis kodu lähistel õues üle sellele järele tulnud inimesele. Kahju on 20 600 eurot.