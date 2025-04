Akadeemia järjepidev lugeja on märganud selles ajakirjas peatoimetaja kirjutatud eestimeelseid vaimukaid värsistusi. «Pundinuiade» aegamisi ja mõnuga lugemisel tekib tunne, et raamatukaante vahele komponeerituna annavad need suurepärase koosmõju. Millised täpselt neist on ajakirjas ilmunud, on raske ütelda, sest Ilmamaa on jätnud kirjastamisel ilmumisandmed kõrvale. Mõne kirjapaneku aasta on siiski lisatud.