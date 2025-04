Sünnipäeva saab mitut moodi tähistada – mõnele on see paras aeg tagasi vaadata ning tehtut-kogetut meenutada ja teised mõtlevad, mida järgnevalt teha. Täna, 7. aprillil oma 85. sünnipäeva tähistav sotsiaalteadlane, poliitik ning meie paljude ajakirjanike õpetaja Marju Lauristin vaatab koos töökaaslaste ja vanade sõpradega ikka temalikult ettepoole. No ja natuke ka tagasi.