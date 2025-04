Kaitseväe akadeemia plaanib õppurkonna kasvu – ajateenijad saavad võimaluse kadettideks kandideerida

Nimelt otsib kaitsevägi viise, kuidas värvata rohkem tegevväelasi ja neid ka teenistuses hoida. Selle kava üks osa on Tartus Riia mäel tegutseva kaitseväe akadeemia kadettide arvu suurendamine. Peale hakatakse sellega juba tänavu, kui juulis ajateenistust alustavad noored saavad soovi korral – ja kui võimed lubavad – alustada akadeemias õpinguid pärast paar kuud kestvat sõduri baaskursust.

Kadettide arvu suurendamisest on varemgi räägitud, sest tegevteenistujad lähevad pensionile ja seetõttu on vaja rohkem värsket verd, et kaitsevägi oleks kestlik, selgitas Kalnitski otsuse tagamaid.