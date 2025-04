Kliinikumi füsioterapeudid lõid patsientidele taastusravi harjutuste videopanga

Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinik pakub patsientidele füsioteraapia teenuseid väga erinevate seisundite korral. Näiteks neuroloogiliste haiguste, südamehaiguste või muude seisundite puhul, kui ravi osa on ka taastusravi. Samuti skeleti-lihasüsteemi kirurgilise ravi või traumade järel, et taastada võimalikult hästi liikuvuse, koordinatsiooni või lihasjõu endine olukord.

«Patsiendi füsioteraapia kordade arv kliinikumis sõltub tema probleemist. Meie eesmärk on hinnata iga patsiendi ja seisundi korral individuaalselt, millised harjutused, kordused ja intensiivsus talle vajalik on. Et taastumine oleks võimalikult heade tulemustega, tuleb patsientidel ka iseseisvalt kodus ja jõusaalis ettenähtud harjutusi teha. Nüüd toetavad patsiente selles videoformaadis skeleti-lihassüsteemi taastusravi harjutused, võimaldades detailsemalt mõista harjutuste tehnilist sooritust ka iseseisvalt treenides,» tutvustas kliinikumi füsioterapeut Tauno Koovit, kes on ka üks videoprojekti loojatest.