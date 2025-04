Emajõe kaldapromenaad saab suveks uue ilme

Rahu silla ja Sadamateatri vahele kaldaveerele jääv kaldtee on juba uuenduskuuri läbinud, ent puudu on veel piirded, mistõttu ümbritsevad seda praegu ehitustarad, rääkis linnavalitsuse haljastuse spetsialist Tiina Ilves. Valmis peaks see koht saama aprilli lõpuks.