«Arvestades meie muutunud julgeolekuolukorda, on lisaks sõjalisele riigikaitsele, millega tegeleb keskvalitsus, vaja üle vaadata ka need tegevused, mida linn teeb elanike kaitseks,» selgitas linnavolikogu liige Mihkel Lees (pildil). «Küsimus on, kas meil on kuskil lünki, ja vajadusel tuleb need täita.»