Jüri Laurson: hinnatõusul puudub lagi

Debattides tuleb välja, et valitsuse esindajad ajavad kallist tuule- ja päikeseenergiat taga, mis ometi energiajulgeolekut ei taga. Põlevkivi elektrijaamad on reservis ootel, kuid reservis hoidmine on kulukas, kinni maksab selle maksumaksja. Mõistlik oleks need jaamad tööle panna ja oleks ka elektri hind meile jõukohane. Selleks on vaja lõpetada ulmeline saaste­kvoodiäri.