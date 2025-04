Juhtkiri Vaimuvaegus ja julgeolek

On väga keeruline mõista eestikeelses kommentaariumis parastamist nende noorte Ameerika sõdurite üle, kelle elu sai otsa Leedu soomülkas. Jah, selliseid leidus ja mitte ainult üks! On küll tõsi, et president Donald Trumpi sõnumid ja teod Euroopa suunal ärgitavad küsima, kas nii ikka sünnib liitlastega käituda, aga liitlassuhted pole siiski katkenud. Noored inimesed, kes olid tulnud Ida-Euroopa vabadust tagama, said õppustel õnnetuses surma.