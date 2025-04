ARVUSTUS Kunstiklassika vormid ei ole Tartus digitaalse kunsti ees veel taandunud

Huvitav on vaadata Tartu näitusepaikades traditsioonilisemate kunstivormide väljapanekuid ja tagasitulekutki võrreldes mulluste kõikvõimalike installatsioonidega, mille hulgas leidus rohkem või vähem digitaalset esitust. Põhjalikem ja ilusaim tänavuste hulgas on maalikunstnik Karin Lutsu näitus, mis on kunstimuuseumis avatud sügiseni.