Osalejate ülesanne on paberile panna oma visioon sellest, mis on saanud spordist ja spordisündmustest 2075. aastaks. Näiteks kuidas korraldada 50 aasta pärast talimänge, kui lumi polegi enam igapäevane nähtus?

Et keskkonnamuutused mõjutavad enim just laste ja noorte tulevikku, on nende kaasamine näituse kokkupanekul kesksel kohal, rääkis spordimuuseumi projektijuht Sandra Kaldasaun.