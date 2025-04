GALERII Rändavate konnade elusid säästavad tunnelid ja vabatahtlikud

Soe ilm tegi väga kiire alguse kahepaiksete kevadrändele terves Eestis. Nii tuleb ka tudengilinnast pealinna suunduvatel autodel maantee peal koivaliste vahel slaalomit sõita, et neist ainult märg plekk maha ei jääks. Et konnad saaksid muretult elada, selleks on soovituslik pimedal ajal sõitmist vältida ja võimalusel valida marsruut, mis ei läbiks konnade rändepaiku.