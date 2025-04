Tudengilinnas algas taas liikluskultuuri edendamise kampaania

Tänavaruum ja liiklus on olulised meeldiva elukeskkonna loomisel. Tänavad aga pidevalt muutuvad – autode arv on viimastel aastakümnetel järsult kasvanud ja samal ajal on lisandunud täiesti uued liiklusvahendid, nagu elektrilised tõukerattad, mis muudavad nii tänavaruumi kui ka liikumisharjumusi. Selleks, et muutuva keskkonnaga paremini kohaneda, tuletab alanud kampaania meelde liiklusseadust ja ka kirjutamata tavasid, mille järgmine teeb liiklemise lihtsamaks ja meeldivamaks kõikidele liiklejatele.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et ohutu liiklemine on üks olulisi elukeskkonna kvaliteedi näitajaid, mida linn pidevalt parandada soovib. «Viimastel aastatel on Tartus kasvanud jalgratturite ja tõukeratturite arv, mis on väga tervitatav trend, kuid toob kaasa ka uued väljakutsed. Me peame looma linna, kus liiklejatel on hea ja turvaline olla nii sadulas, tõukerattal, jalgsi, bussis kui ka autoroolis. Selle saavutamiseks on lisaks taristu ajakohastamisele vaja vastastikust mõistmist ning reeglitest kinnipidamist ka liiklejate poolt,» sõnas Tamm.