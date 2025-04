60 aastat rindkerekirurgiat ehk Tuberkuloosikirurgiast kuni kopsusiirdamiseni

1970. aastatel asendus tuberkuloosikirurgia järk-järgult kopsuvähikirurgiaga ning viimastel aastatel on tulnud teha vaid üksikuid operatsioone tuberkuloosi põdevatele patsientidele, võrdles tollast aega praegusega torakaalkirurgia eriala eestvedaja ning kopsukliiniku juht Tanel Laisaar. Nüüdseks on see valdkond Eestis peaaegu kadunud.