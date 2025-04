Põltsamaa valda kavandatavate tuuleparkide pärast on peetud rahvakoosolekuid ning kohalikud on näidanud oma meelsust nii hiiglaslike plakatite kui ka allkirjade kogumisega.

Põltsamaa vallas on endiselt kõige kuumem teema tuuleparkide eriplaneering. Selle pärast on peetud rahvakoosolekuid, koostatud ülevaateid, dokumente, kogutud allkirju, kuid kohalikud elanikud tunnevad, et kõik nende pingutused põrkavad vastu bürokraatiaseina.