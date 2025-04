Kambja koolis Ukraina õpilastele eesti keele tunde andev Sirle Kuristik tõi eelmisel nädalal Tartu Postimehes ilmunud lugudes otsesõnu esile probleemi, et mure Ukraina noorte õpitulemuste ja põhikooli lõpueksamite pärast on suur.

Ka ei ole maakoolil olnud võtta varasemaid kogemusi, kuidas võõrkeelsete lastega keele- ja ainetundides edu saavutada. Eriti veel lastega, kelle emakeel on ukraina keel, vene ja inglise keel nõrgad, ning olukorras, kus Ukraina pered ei ole tegelikult tahtnud kodust lahkuda, vaid seda on sundinud tegema sõda.