Endise keskkatlamaja estakaadi ohtlikud kaevud kattuvad kaantega

Ligi meetrise läbimõõduga kaeve on endise keskkatlamaja vana masuudiestakaadi all kahel betoonist platvormil kokku kümme. Ühel platvormil varitseb neli, teisel viis kaaneta kaevu.

Linnavalitsus andis hiljuti loa Emajõe ääres olevast endisest keskkatlamaja masuudiraudtee estakaadist poole lammutamiseks, osa säilitatakse kaldapromenaadi ehitamiseks. Kuid raha selleks veel pole ning tööde tegemiseni on aega, mis tähendab, et niipea ei kao sealt ka sügavad mahutid ja ohtlikud luukideta kaevud. Ajutise lahendusena saavad need täna betoonist plokid peale.