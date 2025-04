Juveelitehase toodang andis mitu aastakümmet Eesti argielule ilmet

Väljapaneku kuraatorid Kai Lobjakas ja Ketli Tiitsar on mõlemad Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumist, esimene neist on direktor ja teine vastutab näituste eest. Tartu raeplatsi viltusesse majja on nad kolmanda korruse esimeses ruumis seadnud vaatamiseks hõbedaselt veiklevate esemete tegemise üksikasju ja kolm asjakohast videot pisikestel ekraanidel.