Elu ise Alles tähendas pealuu surnuks naermist, nüüd piinlikkust – noorte salakeel muutub kiiresti

Selline pilt pole omane üksnes Raatuse koolile, seda näeb kõigis Eesti koolides. Võib öelda, et isegi üle maailma. Elu internetis on Z-generatsiooni võsukestele paralleelmaailm, kus on sõbrad, mängud, videod ja suhtlus. Aga noorte omavaheline suhtlus, kus kasutatakse palju slängi, lühendeid ja võõrkeelseid väljendeid, on kui omamoodi keel. Internetis annavad sellele veel hoogu ja emotsioone emotikonide ehk erinevate kujundite lisamine.