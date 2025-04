Algavad ettevalmistused Tartu esimese rattatänava ehituseks

Supilinna ja kesklinna piiril asuvast Tähtvere tänavast saab Tartu esimene jalgrattatänav. See tähendab, et autod ja jalgrattad hakkavad liikuma ühisel sõiduteel, kus jalgratturitel on eesõigus. Seesugune lahendus kulgeb Kroonuaia tänava ristist A. Le Coqi tehaseni.