Tartu kaks erivajadustega laste kooli ühinevad ja saavad ka ühise nime

Hiie kool, kus õpivad kuulmis- ja kõnepuudega lapsed, ning nägemispuudega õpilastele mõeldud Emajõe kool jätkavad juba enne ühe katuse alla kolimist tegevust uue nime all, milleks on Tartu Tähtvere riigikool. Ühendkooli juhiks saab Kristel Mets, kes on mõlemat kooli kaheksa aastat juhtinud.