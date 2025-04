Tamme gümnaasiumis saab peagi õppida ka veterinaariat

Tamme gümnaasiumis on küll juba meditsiini õppesuund, kuid nüüd saavad omaette väljundi ka need noored, keda huvitab kitsamalt just veterinaaria ja loomade heaolu, märkis maaülikooli kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor ja uue õppekava koordinaator Kristel Peetsalu.