Lüneburglased vaatavad tartlastest kunstnike ettekujutust tulevikust

Ida-Preisi muuseumi baltisaksa osakonnas on kunstihuviliste ees mitmes tehnikas teosed alates fotodest ja lõpetades tekstiiliga. Nende autorid on Jaanus Eensalu, Andrus Kannel, Margus Meinart, Kadi Pajupuu, Sirje Petersen, Tuuli Puhvel, Anne Rudanovski ning Aet Ollisaar ja Heli Tuksam. Kaks viimati nimetatut on näituse kuraatorid, kujundaja on Madis Liplap.