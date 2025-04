Kirjanik Mihkel Mutt muretseb Tartu veidrike pärast

Uuest raamatust ettekujutuse saamiseks tehtud tosina ajakirjalehekülje pikkune väljavõte algab arutlusega Tartu vaimu üle. «Eesti paigavaimudest on Tartu oma ilmselt kõige tuntum. Parafraseerin oma algusmõtet: Tartu vaimu silmatorkavaimaks avalduseks on see, et temast räägitakse n-ö söögi alla ja peale,» kirjutab Mihkel Mutt.

Järgmises alapeatükis vaatleb kirjanik Tartu vaimseid kihistusi, mis annavad tema sõnul mitmesuguseid siirdeid. «Vähestele meeldivad need kõik või ei meeldi ükski, aga paljudele meeldib mõni,» lisab ta. «Igaühel oma Tartu – see pole liialdus: mis ühele teaduselinn ja klooster, see teisele boheemluse kants, mis ühele roheala, see teisele tehnoutoopia, mis ühele Kungla, see teisele barrikaad jne.»