Abilinnapea Kaplinski: Masingu koolis on olnud olukordi, mida me ei pea õigeks

Viimastel nädalatel on Tartu linnavalitsuse haridusosakond, linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Kaplinski ise teemaga põhjalikult tutvunud. Suheldud on nii lapsevanemate, õpetajate kui ka kooli juhtkonnaga – kõik selleks, et saada olukorrast ülevaade ja leida ka lahendus. Probleemi sügavus oli uudis ka abilinnapea Kaplinskile.