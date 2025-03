Valimiskomisjoni juht: mina ei hakka kellegi hambaharja asukohta kontrollima

«Mina ei hakka kellegi ukse taga käima ja kellegi hambaharja asukohta uurima,» ütles Mölder. «Riigikohus on selgitanud, et seda, kas elukohaandmed on õiged või mitte, ei kontrolli valimiskomisjon. Kui keegi seab kahtluse alla registriandmete õigsuse, siis see on hoopis teine menetlus ja sellega tegelevad ametnikud, kes on rahvastikutoimingute seaduses kirjas. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees oma kommentaaris ütles, et siin ei saa minna hulluks, ja selle seisukohaga mina nõustun.»