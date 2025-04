Alo Põldmäe​: estakaad ja masuudivannid – maius krimifilmi tegijaile, aga ...

Jutt on kohast, kus asus Tartu keskkatlamaja, mille kõrge korsten hiljuti suure atraktsioonina publiku silme all õhiti. Alles jäid veel võimas rauast kütuselaadimise estakaad ja betooni valatud masuudimahutid. Objekt asub väärika seltskonna külje all, kus on Tigutorn, Zeppelin, uus Lidli kauplus, Greni kaugjahutushoone.