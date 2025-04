Heljo Pikhof: ütle, kes on su koolivend, ja ma ütlen, kes sa ise oled

Statistikaameti uuring näitab, et juba kümmekond aastat tagasi oli algkoolilapse koolitee kaks korda pikem, kui võinuks olla. Gümnasistide koolitee keskmine pikkus oli aga 15 kilomeetrit, kuigi kolmandikule neist jäi kool vähem kui kahe kilomeetri kaugusele. Mida me nendest kilomeetritest välja võime lugeda? Aga seda, et noore inimese koolitee paneb paika terve pere päevaplaani, nõuab lisatunde liikluses, kujundab ka autojuhiteenust pakkuva vanema (töö)elu või isegi töölt kõrvale jäämise. Sest last tuleb sõidutada veel ka trenni, huviringi jne.