Raudtee elektrifitseerimine jõudis kaablitöödeni

Päeval pole Tartu raudteejaamas elektrifitseerimistöödest jälgegi, sest neid tehakse peamiselt öösel. Küll aga annavad sellest märku rööpaid ääristavad kõrged portaalid, mis on sinna kerkinud paari viimase kuuga.

Pealinnast Tartusse toova raudtee elektrifitseerimise tööjärg on sealmaal, et esimene järk on valmis – eelmisel nädalal paigaldati Tartu raudteejaama viimased portaalid. Elektrironge tuleb aga veel oodata, sest tööd jätkub sügiseni.