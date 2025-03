Algas elurikka aia toetuse taotlemine

Taotlusvoor avati täna, 31. märtsil kell 12 ja taotlused vaadatakse läbi laekumise järjekorras. Kokku on linnal võimalik rahaliselt toetada kuni 25 aia mitmekesisemaks muutmist. Kui taotlejaid on rohkem, saavad toetust esimesed 25 registreerunut, kelle aiad vastavad toetuse tingimustele. Taotlusvoor kestab 9. aprillini (kaasa arvatud).

Kohustuslik tingimus on veesilma või vihmapeenra loomine, sest just neist on linnas kõige rohkem puudus. Lisaks veesilma loomisele on kohustuslik veel vähemalt kolm erinevat tegevust, mida saab ise loetelust valida.