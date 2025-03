Kaitsekulude suurendamisele viie protsendini SKTst ja Eesti kõikide sõjaliste võimete tugevdamise plaanile kirjutavad tõenäoliselt kõik alla. Elanikkonnakaitse koolitusel saab palju kasulikku teavet. Oskus õigel ajal varjuda ja ohuolukorras õigesti käituda on oluline, kuid tartlaste jaoks on veel tähtsam, et õhuruum oleks kaitstud. Kui nüüd saaksime selle laskemoona ka tellitud.