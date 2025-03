Jaanus Kriisk: Tartu vangla rendileandmise varjuküljed!

​Valitsus andis just justiitsminister Liisa Pakostale (Eesti 200) loa läbirääkimiste alustamiseks mõne võõrriigiga välisvangide Tartu vanglasse toomiseks. Eesmärk teenida on sellelt vanglarendi teenuselt tulu. Eesti 200 mitu aastat kestnud jõuline surve Tartu vanglat sellisel viisil edasi kasutada on lõpuks uue valitsuse moodustamise järel edukaks osutunud.